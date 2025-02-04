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شاهد أهداف مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

12:41 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

شاهد أهداف مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجل

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كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف على نظيره وست هام خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ووست هام

تقدم فريق وست هام بهدف في الدقيقة 42 عن طريق لاعبه جارود بوين، ثم تعادل تشيلسي في الشوط الثاني بهدف في الدقيقة 64،ثم سجل اللاعب آرون وان بيساكا هدفًا عكسيًا في شباكه ليعزز تقدم فريق تشيلسي بهدف ثاني في الدقيقة 74.

ترتيب تشيلسي ووست هام بالدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 27 ليبقى في المركز الخامس عشر.

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