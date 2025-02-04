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موعد مباراة الهلال وبرسبوليس بدوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

04:00 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

نادى الهلال السعودي

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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي فريق الهلال السعودي نظيره برسبوليس الإيراني يوم غد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس بدوري أبطال آسيا للنخبة

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً وتذاع المباراة عبر قناة Bein sports Afc 1.

ترتيب الهلال وبرسبوليس بدوري أبطال آسيا للنخبة

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي السعودي المتصدر.

ويحتل فريق برسبوليس قبل المباراة المركز السابع برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن استقلال الإيراني.

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