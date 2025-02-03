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"قفزة جديدة".. فيديو هدف كريستيانو رونالدو للنصر بمرمى الوصل بدوري أبطال آسيا

10:37 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 4 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 4 صورة
    كريستيانو رونالدو
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كتب ـ محمد الميموني:

قاد النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو فريقه للفوز على نظيره الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

نتيجة مباراة النصر والوصل بدوري أبطال آسيا للنخبة

وفاز فريق النصر بهدفين نظيفين على نظيره الوصل خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري

هدف كريستيانو رونالدو للنصر بمرمى الوصل بدوري أبطال آسيا

النصر تقدم بهدف بعد مرور 25 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه علي الحسن قبل أن يؤمن كريستيانو رونالدو نقاط المباراة بهدف في الدقيقة 44.

ترتيب النصر والوصل بدوري أبطال آسيا للنخبة

الفوز رفع رصيد فريق النصر إلى النقطة 16 في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة في حين توقف رصيد فريق الوصل عند النقطة 11 في المركز الخامس

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هدف كريستيانو رونالدو للنصر النصر السعودي يفوز على الوصل الإماراتي دوري أبطال آسيا للنخبة نتيجة مباراة النصر والوصل
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