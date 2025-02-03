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فيديو هدف تريزيجيه للريان القطري بمرمى العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

10:13 م الإثنين 03 فبراير 2025

مباراة الريان والعين

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كتب ـ محمد الميموني:

محمود حسن "تريزيجيه" قاد فريقه الريان القطري للفوز على نظيره العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

نتيجة مباراة الريان القطري والعين الإماراتي

وفاز فريق الريان على نظيره العين بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الإثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

هدف محمود حسن تريزيجيه في مرمى العين الإماراتي

تريزيجيه سجل هدف التعادل لصالح الريان بمرمى العين في الدقيقة ال 50 من عمر المباراة.

ترتيب الريان والعين بدوري أبطال آسيا للنخبة

ورفع فريق الريان رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 8 في المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة ويتذيل فريق العين بعد الخسارة جدول الترتيب برصيد نقطتين

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العين الريان تريزيجيه
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