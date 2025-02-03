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"هلعب لآخر نفس".. أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادة الريان للفوز على العين الإماراتي

09:39 م الإثنين 03 فبراير 2025
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  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
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كتب - محمد عبد السلام:

أبدى محمود حسن "تريزيجيه" المحترف المصري بصفوف الريان القطري سعادته بقيادة فريقه للفوز على نظيره العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز فريق الريان على نظيره العين بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا.

وأضاف تريزيجيه خلال تصريجات لقناة بي إن سبورت عقب المباراة:"سألعب بقميص الريان لآخر نفس وهموت نفسي في النادي للفوز والريان فريق كبير لا يحتاج من يتكلم عنه".

وأتم اللاعب صاحب الـ 30 عاماً بقوله إنه يريد أن ينهي الموسم على خير مع الريان قبل العودة إلى النادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع تريزيجيه لمدة 5 سنوات قادمًا من نادي طرابزون سبور التركي بعد انتهاء إعارته لصفوف الريان.

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