مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 1
22:00

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

1 0
22:00

لاس بالماس

دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر

4 0
20:00

الوصل

جميع المباريات

إعلان

الأهلي السعودي يفوز على السد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

09:26 م الإثنين 03 فبراير 2025

الأهلي السعودي والسد القطري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق الأهلي السعودي بثلاثية مقابل هدف على نظيره السد القطري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

أهداف مباراة الأهلي السعودي والسد القطري

تقدم فريق السد القطري بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه أكرم عفيف، ثم تعادل الأهلي سريعاً بهدف في الدقيقة 10 ثم عزز زميله روجير إيبانيز التقدم بهدف ثاني بالدقيقة39 قبل أن يسجل رياض محرز الهدف الثالث بالدقيقة 81.

ترتيب الأهلي السعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

وبهذا الفوز رفع الأهلي السعودي نقاطه إلى 19 نقطة ليحتل صدارة مجموعة دوري أبطال آسيا للنخبة بفارق 3 نقاط عن الهلال السعودي صاحب المركز الثاني مؤقتًا، بينما توقف رصيد السد عند 12 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

اقرأ أيضًا:
وحشتني حسومي.. خطيبة حسام عبدالمجيد توجه له رسالة

تريزيجيه يقود الريان القطري للفوز على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي السعودي السد القطري الأهلي ضد السد دوري أبطال آسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"هلعب لآخر نفس".. أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادة الريان للفوز على العين الإماراتي

إعلان

إعلان

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة