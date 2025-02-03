كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق الأهلي السعودي بثلاثية مقابل هدف على نظيره السد القطري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

أهداف مباراة الأهلي السعودي والسد القطري

تقدم فريق السد القطري بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه أكرم عفيف، ثم تعادل الأهلي سريعاً بهدف في الدقيقة 10 ثم عزز زميله روجير إيبانيز التقدم بهدف ثاني بالدقيقة39 قبل أن يسجل رياض محرز الهدف الثالث بالدقيقة 81.

ترتيب الأهلي السعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

وبهذا الفوز رفع الأهلي السعودي نقاطه إلى 19 نقطة ليحتل صدارة مجموعة دوري أبطال آسيا للنخبة بفارق 3 نقاط عن الهلال السعودي صاحب المركز الثاني مؤقتًا، بينما توقف رصيد السد عند 12 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

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