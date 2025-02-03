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تريزيجيه يقود الريان القطري للفوز على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

09:11 م الإثنين 03 فبراير 2025
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  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
  • عرض 9 صورة
    مباراة الريان والعين
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كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق الريان القطري على نظيره العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة الريال القطري والعين الإماراتي

العين تقدم بهدف بعد مرور 42 دقيقة عن طريق لاعبه كاكو قبل أن يتعادل محمود حسن تريزيجيه بهدف لفريق الريان بالدقيقة 50.

وأضاف اللاعب روجر جيديس الهدف الثاني لفريق الريان بالدقيقة 75 ليؤمن له نقاط المباراة الثلاثة

ترتيب الريان القطري والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

وبهذا الفوز رفع فريق الريان رصيده إلى النقطة 8 في المركز السادسس بجدول ترتيب المجموعة بالبطولة ليضمن التأهل للدور التالي.

ويتذيل فريق العين جدول الترتيب بعد الخسارة برصيد نقطتين.

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محمود حسن تريزيجيه العين الريان دوري أبطال آسيا الريان القطري
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