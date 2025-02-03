كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نجم الكرة الإنجليزية السابق جاري لينكير عن كواليس حديث جمعه بالنجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح عن مستقبل الأخير مع الريدز.

عقد محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح ينتهي تعاقده مع نادي ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق له التوقيع لأي نادِ خلال الفترة الجارية دون الرجوع لإدارة الريد.

اللاعب صاحب الـ 32 عاماً سبق وأعلن عدم توصله لاتفاق مع ليفربول لتجديد التعاقد، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن نقطة الخلال رغبة اللاعب في التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات فيما يرغب مسؤولو النادي الإنجليزي في التوقيع معه لمدة عام ضمن سيساستهم في تجديد التعاقد مع اللاعبين الذين تخطوا الثلاثين عاماً.

وقال لينكير ـ حسبما نشرت صحيفة ليفربول إيكو ـ إن صلاح مازحهه حين سأله عن مستقبله مع ليفربول؛ إذ اكتفى بالرد:"قد أسير على خطاك وأرحل من أجل المال مثلما فعلت أنت".

وأضاف نجم الكرة الإنجليزي لينكير:"صلاح قد يمزح لقد سألني كم كان عمري حين اعتزلت الكرة فأوضحت أنني أنهيت مسيرتي في انجلترا حين كان عمري 32 ثم ذهبت للعب لبضع سنوات في الدوري الياباني فرد محمد صلاح: لقد ذهبت من أجل المال أليسك كذلك؟.. فقلت: أعتقد ذلك".

وأتم لينيكر تصريحاته بقوله:"صلاح رد عليّ بعد ذلك بأنه سيفعل مثلي تماماً فقد كان يمازحني أنا والصحفيين فلديه حس فكاهي".

مفاوضات الهلال وباريس سان جيرمان مع محمد صلاح

وذكرت تقارير صحفية عالمية وسعودية عن وجود اهتمام قوي من نادي الهلال ونادي باريس سان جيرمان بضم اللاعب صاحب الـ 32 عامًا بعقد لمدة 3 سنوات.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الجاري 24/25

محمد صلاح شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الجاري بـ 33 مباراة سجل خلالها 25 هدفاً وصنع خلالها 17 هدفًا خلال 2778 دقيقة لعب.

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