صور مؤلمة.. آخر ظهور لبطلتي التزلج قبل تحطم الطائرة

كتب- محمد عبدالهادي:

في حادث مأساوي هز العالم الرياضي بالأخص، تصدرت حادثة تحطم الطائرة الأمريكية التابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" عناوين الأخبار الرياضية في الأيام الماضية.

الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، أسفر عن وفاة 64 شخصًا، من بينهم 11 رياضيًا، بينهم أبطال في رياضة التزحلق الفني على الجليد.

ووفقًا للتفاصيل، اصطدمت الطائرة مع طائرة عسكرية أثناء اقترابها من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن، مما أدى إلى وفاة جميع ركاب الطائرتين.

وأعلنت قناة "Channel2 NOW" أن بين الضحايا كان هناك ثمانية رياضيين أميركيين في مجال التزحلق على الجليد، بالإضافة إلى ثلاثة مدربين من أصل روسي، من بينهم بطل العالم في التزحلق الفني على الجليد لعام 1994.

من بين الصور التي أثارت مشاعر الحزن، تم التقاط صورة أخيرة للأسرة التي كانت على متن الطائرة قبل وقوع الحادث.

وفي الساعات الماضية، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن إحدى الأمهات، دونا ليفينجستون، التقطت صورة لابنتيها إيفرلي (14 سنة) وأليديا (11 سنة)، إضافة إلى صورة لها مع زوجها، وهم على متن الطائرة قبل أن يلقوا حتفهم في الحادث.

هذه الأسرة، التي كانت نادرة في سفرها معًا، كانت في طريقها إلى معسكر تحضيري في فرجينيا، حيث كانت الفتاتان من لاعبات فريق واشنطن للتزلج الفني، وعُرفتا في المجتمع الرياضي بلقب "أختي التزلج على الجليد".