كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي التعاقد مع اللاعب الأردني، موسى التعمري، بعقد يمتد حتى 2028 قادما من مونبلييه.

وسبق أن سعى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري للحصول على خدمات اللاعب الأردني لكن باءت المحاولات بالفشل، حسبما أكدت العديد من التقارير الصحفية.

وكانت قد أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الأهلي قدم عرضا رسميا إلى مونبلييه بقيمة 6 مليون يورو، لكن الفريق الفرنسي رفض.

ولعب الجناح الأردني مع نادي مونبلييه 43 مباراة "3.147 دقيقة"، ساهم خلال في 12 هدفا (سجل 7 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة).

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