12 ضد 11.. خطأ كارثي في مباراة بالدوري الهولندي (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب روبن فان بيرسي، المدير الفني لفريق هيرنفين الهولندي، عن استيائه الشديد بعد واقعة غريبة شهدتها مباراة فريقه ضد فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي، حيث لعب الفريق الضيف بـ12 لاعبًا في فترة من المباراة.

ما قصة مشاركة فريق بـ 12 لاعبًا في المباراة؟

كان فريق هيرنفين الذي يدربه فان بيرسي نجم آرسنال ومانشستر يونايتد السابق، متقدماً 2-1 على ملعبه عندما وقع هذا الخطأ المثير للجدل، قبل أن يتعادل فورتونا سيتارد في الوقت القاتل.

ففي الدقيقة الأخيرة من المباراة، أجرى فريق فورتونا سيتارد تبديلين، ولكن أحد اللاعبين فشل في مغادرة الملعب، مما نتج عنه وجود لاعب إضافي على أرض الملعب.

وقد تمكن الفريق الضيف من استغلال الموقف وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 عبر رأسية المدافع رودريجو من ركلة ركنية.

بعد المباراة، خرج فان بيرسي غاضبًا ووجه انتقادات شديدة للقرار التحكيمي في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN".

وقال: "لم أكن أعرف أن اللعب بـ12 لاعبًا ضد 11 مسموح به، ولكن يبدو أن ذلك كان مقبولًا في هذه المباراة".

وأضاف: "من غير المقبول أن يلعبوا بـ12 لاعبًا لمدة دقيقة كاملة، سواء قبل رمية تماس أو ركلة ركنية".

وأشار فان بيرسي إلى أنه استفسر من الحكم عما إذا كان من الممكن إلغاء الهدف، حيث قال: "سألت الحكم إذا كان هناك شيء يمكنهم فعله بشأن الهدف، لأنه لا يمكن أن يكون هذا صحيحًا.

واختتم قائلاً: "لقد لعبوا بـ12 لاعبًا، ثم احتسبت ضدنا رمية تماس، وكان لهذا تأثير كبير بالطبع، القواعد واضحة بأن المباراة يجب أن تكون بين 11 لاعبًا ضد 11، وليس 12 لاعبًا ضد 11".