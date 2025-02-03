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"الطفل الباكي".. رونالدو يكشف السر وراء هذا اللقب

02:18 م الإثنين 03 فبراير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، عن أحد الأسرار المثيرة في حياته الشخصية، والتي لم يكشف عنها من قبل.

وخلال حوار أجراه رونالدو في برنامج "Los Amigos de Edu"، والذي سيبث كاملًا مساء اليوم الإثنين، تحدث رونالدو سر إطلاق لقب "الباكي" عليه، ورأيه في كيليان مبابي بديله في ريال مدريد.

وقال رونالدو :"مبابي فتى رائع يحتاج فقط للتكيف مع الفريق، ونصيحتي لجماهير ريال مدريد، اعتنوا به جيدًا وساندوه".

وتابع: " مبابي كان يعتبرني مثله الأعلي عندما كان صغيرًا، لذلك أنا أيضًا أحبه ولو كنت موجودًا بالفريق لكنت ساعدته، ولكني أثق أنه سيكون مصدر السعادة في الريال".

وكشف رونالدو عن سر في حياته الشخصية وقال :" أنا شخص سريع الغضب، وأكثر شيئ أكرهه في حياتي هو الخسارة، أبكي لسببها كثيرًا، لذلك عندما كنت صغيرًا جيراني كانوا يلقبونني بـ"الباكي".

جدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي شارك مع ريال مدريد هذا الموسم في 33 مباراة، سجل 21 هدفًا وصنع 3 آخرين في جميع البطولات محليًا وقاريًا.

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كريستيانو رونالدو النصر السعودي مبابي
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