منذ 17 عامًا.. جوارديولا يُحقق رقم كارثي بعد خماسية آرسنال

كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا لخسارة ثقيلة أمام آرسنال بنتيجة 5-1 في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ تولي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ملكية النادي، التي يتعرض فيها مانشستر سيتي لهذه الخسارة الكبيرة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي.

كما أنها المرة الأولى منذ عام 2008 التي يستقبل فيها الفريق هذا الكم من الأهداف في مباراة خارج أرضه، ليحقق جوارديولا رقم كارثي لم يمر به الفريق منذ 17 عامًا.

متى خسر مانشستر سيتي بنتيجة كبيرة؟

حيث تعود آخر مرة تلقى فيها السيتي أكثر من 5 أهداف في الدوري الإنجليزي إلى مايو 2008، عندما خسر بنتيجة 8-1 أمام ميدلزبره على ملعب "ريفرسايد"، وهي الهزيمة التي أدت إلى إقالة المدرب السويدي إريكسون في الشهر التالي، ليحل محله المدرب مارك هيوز الذي لم يستمر طويلاً، حيث تولى الإيطالي روبرتو مانشيني المسؤولية في عام 2009.