آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية في اليوم الأخير

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث طرأت تطورات جديدة على المفاوضات وانتقالات اللاعبين بين الأندية.

وتعاقد نادي أستون فيلا مع لاعب مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

آخر تطورات اليوم الأخير من الانتقالات الأوروبية الشتوية

- يرغب المهاجم الفرنسي ماتيس تيل في الانضمام إلى مانشستر يونايتد لكن المفاوضات مع بايرن ميونيخ متأخرة في الوقت الحالي، حيث يرغب النادي الألماني في إدراج إلزامية الشراء أو انتقال دائم. (سكاي ألمانيا)

- توصل نادي توتنهام إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن إعارة المدافع أكسيل ديساسي، لكن الدولي الفرنسي يريد الانتقال إلى أستون فيلا. (فابريزيو رومانو)

- من المقرر أن يخضع بن تشيلويل، ظهير تشيلسي ومنتخب إنجلترا، للفحص الطبي في كريستال بالاس، قبل الانتقال إلى النادي على سبيل الإعارة. (تلجراف)

- قد يقوم تشيلسي بخطوة متأخرة نحو التعاقد مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو البالغ من العمر 20 عامًا من مانشستر يونايتد. (فوتبول لندن)

- من المتوقع أن يغادر جواو فيليكس تشيلسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، مع اهتمام ميلان وأستون فيلا بالمهاجم البرتغالي البالغ من العمر 25 عامًا. (سكاي ألمانيا)

- دخل نادي مانشستر يونايتد في السباق للتعاقد مع مهاجم إيبسويتش ومنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا ليام ديلاب، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي ارتبط أيضًا بالانتقال إلى توتنهام. (إكسبريس)

- تعاقد نادي أستون فيلا مع لاعب مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. (سكاي)