كم هدف يفصل صلاح عن خامس هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ؟

قصة حزينة.. سر ظهور والدة سعيد بن رحمة في حياته الكروية

كتب - محمد القرش:

أخذ اللاعب المصري، محمد صلاح، يحطم في الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي منذ انضمامه لليفربول في موسم 2017/18.

وسجل صلاح هدفي فوز ليفربول على بورنموث في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل اللاعب صاحب الـ 32 عاما إلى الهدف رقم 178 محتلا المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، متخطيا فرانك لامبارد صاحب الـ 177 هدفا.

ويفصل المصري 6 أهداف فقط عن معادلة أجويرو خامس هدافي البريميرليج عبر التاريخ.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.محمد صلاح - 178 هدفا في 286 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

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