جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير الجاري العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

كما تشهد مباريات اليوم الإثنين، إقامة مباراة واحدة في بطولة كأس مصر، بين فريقي الجونة ضد فريق تيم إف سي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد وست هام يونايتد، 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كالياري ضد لاتسيو، 9.45 دقيقة مساءً.. "أبو ظبي الرياضية".

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

جيرونا ضد لاس بالماس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس".

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم

الجونة ضد تيم إف سي، 2.30 مساءً: "أون تايم سبورتس".