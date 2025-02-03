بن شرقي يوجه رسالة لمحمود حسن تريزيجيه بعد انضمامه للأهلي

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الأهلي الجديد أشرف بن شرقي اليوم الأحد 2 فبراير، مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة النادي الاهلي "حارس الأهلي" عن علاقته الطيبة بلاعب محمود حسن تريزيجيه.

وقال بن شرقي: "علاقتي طيبة كثيرا بتريزيجيه، وتحدثت معه عقب طلب الأهلي ضمي".

وأضاف: "أبارك لتريزيجيه على عودته للأهلي، وانتظره للعب سويا من جديد".

وأكد المغربي أن تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا دائما، ومشاركته في مونديال الأندية دفعه للانضمام للفريق.

وعن مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في مونديال الأندية، اختتم: "أكررها مرة أخرى على إنتر ميامي الحذر من الأهلي".

وكان قد أعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه قادما من طرابزون التركي، بعد نهاية موسم إعارته مع الريان القطري 2024/25.