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أهلي جدة يحقق فوزا كبيرا على الهلال في الدوري السعودي

11:39 م الجمعة 28 فبراير 2025
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    احتفال لاعب أهلي جدة
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    الهلال وأهلي جدة
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    أهلي جدة والهلال
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    إيفان توني ورياض محرز
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    إيفان توني
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    احتفال لاعبي أهلي جدة
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    مباراة فريق أهلي جدة أمام الهلال
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    الهلال وأهلي جدة
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    مباراة أهلي جدة والهلال
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كتب - يوسف محمد:

حقق فريق أهلي جدة السعودي فوزا هاما، على حساب نظيره الهلال، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري السعودي "دوري روشين".

وأحرز ثلاثية فريق أهلي جدة اليوم في اللقاء، اللاعب إيفان توني في الدقائق: "47، 53، الدقيقة 88".

وعلى الجانب الآخر سجل ثنائية فريق أهلي جدة في المباراة، كلا من: "سالم الدوسري في الدقيقة 74، ماركوس ليوناردو في 83".

وبهذه النتيجة رفع فريق أهلي جدة رصيده إلى النقطة رقم 47، في 23 مباراة خاضهم بالدوري السعودي محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الهلال عند النقطة رقم 51 في المركز الثاني بجدول الترتيب من نفس عدد المباريات.

ويذكر أن فريق اتحاد جدة السعودي، يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة.

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أهلي جدة يفوز على الهلال الجولة الـ 23 من الدوري السعودي بطولة الدوري السعودي دوري روشين
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