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"منافس الأهلي".. بالميراس البرازيلي يضم لاعب برشلونة

08:23 م الجمعة 28 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    فيتور روكي لاعب برشلونة
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    فيتور روكي لاعب برشلونة السابق (3)
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    فيتور روكي وزوجته
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    فيتور روكي مهاجم برشلونة
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    البرازيلي فيتور روكي
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    فيتور روكي لاعب نادي برشلونة
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    فيتور روكي وجواو كانسيلو
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    فيتور روكي لاعب برشلونة السابق (1)
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    بالميراس البرازيلي
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    الأهلي ضد بالميراس البرازيلي
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    بالميراس البرازيلي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي بالميراس البرازيلي التعاقد مع لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق، فيكتور روكي لمدة 5 مواسم، بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته إلى فريق ريال بيتيس.

وكان فيتور روكي، انتقل إلى برشلونة في يناير من عام 2024، قادما من فريق أتليتكو باراناينسي البرازيلي، مقابل مبلغ 40 مليون يورو.

ووصلت قيمة صفقة انتقال النجم البرازيلي إلى فريق بالميراس، 20 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات.

ويسعى بالميراس إلى تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم مجموعة بالميراس في مونديال الأندية 2025، النادي الأهلي بجانب الثاني بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025، يوم 15 يونيو من العام الجاري وتستمر حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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فريق بالميراس البرازيلي النادي الأهلي فيتور روكي برشلونة الإسباني كأس العالم للأندية
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