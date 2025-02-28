ليفربول يعتزم منافسه نيوكاسل على ضم "بديل صلاح"

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع جناح أيمن شاب ليكون بديلاً لمحمد صلاح الذي ينتهي تعاقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

وذكر موقع "CaughtOffside" اليوم الجمعة، أن ليفربول سيدخل في منافسة مع نيوكاسل لضم الجناح الإسباني الشاب بصفوف كومو الإيطالي أساني دياو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من هو الإسباني أساني دياو؟

اللاعب صاحب الـ 19 عاماً كان قد انضم لصفوف كومو خلال الانقتلات الشتوية قادمًا من ريال بيتيس الإسباني مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، بحسب تقارير صحيفة.

اللاعب صاحب الأصول السنغالية كان قد تم تصعيده للفريق الأول بريال بيتيس في موسم 23/24.

وشارك اللاعب خلال الموسم بـ 33 مباراة سجل خلالها 6 أهداف ولم يصنع، فيما حصل على 7 بطاقات صفراء خلال 1870 دقيقة لعب.

وانضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية لصفوف كومو إذ شارك مع الفريق بـ 8 مباريات سجل خلالها 5 أهداف.

وشارك أساني مع منتخبات إسبانية المختلفة بالفئات السنية حتى المنتخب الأولمبي الذي شارك معه بـ 4 مباريات.

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