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النني يهدر ركلة جزاء في فوز قاتل للجزيرة ودبا الحصن في الدوري الإماراتي (فيديو)

07:28 م الجمعة 28 فبراير 2025

محمد النني

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أهدر محمد النني النجم المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي ركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام نظيره دبا الحصن مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري.

وحصل فريق الجزيرة الإماراتي نفذها لاعبه محمد النني بالدقيقة 70 ولكن تصدى لها حارس مرمى دبا الحصن سهيل عبد الله.

وخطف فريق الجزيرة فوزًا قاتلاً بالدقيقة 90+5 بهدف سجله لاعبه فينيسيوس ميلو.

ترتيب الجزيرة ودبا الحصن بالدوري الإماراتي

ورفع فريق الجزيرة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 30 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما توقف رصيد فريق دبا الحصن عند النقطة 10 في المركز 13 قبل الأخير.

أرقام محمد النني مع الجزيرة الإماراتي

وشارك النني بقميص الجزيرة بـ 16 مباراة منذ انضمامه سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

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