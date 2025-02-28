"المساهم الأكبر".. محمد صلاح اللاعب الأكثر تأثيرا هجوميا في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تألقه رفقة الريدز في مختلف البطولات، في ظل المستوى الكبير الذي يقدمه في صناعة اللعب والمساهمات الهجومية مع الفريق الإنجليزي في الموسم الحالي.

وأشارت شبكة "أوبتا العالمية" المتخصصة في الإحصائيات، أن النجم المصري قدم حتى الآن في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" 547 تمريرة، في الشق الهجومي للريدز، هو الرقم الأعلى بين لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وساهم محمد صلاح خلال الموسم الحالي، في 42 هدفا ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، حيث تمكن من تسجيل 25 هدفا وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

ويحتل النجم المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 25 هدفا وبفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق ليفربول، الذي يضم في صفوفه النجم المصري، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 67 نقطة جمعهم من 28 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.