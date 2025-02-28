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إصابة المدرب بمادة الأسيد في عينيه.. شغب واعتداءات في مباراة بالدوري الجزائري

03:44 م الجمعة 28 فبراير 2025

إصابة المدرب بمادة الأسيد في عينيه

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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش، في الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثانية الجزائري، شغبا بين الجماهير، مما تسبب في إصابة مصطفى مازة المدير الفني لاتحاد الحراش.

وقام الحكم بإلغاء مباراة الرويسات واتحاد الحراش، بسبب الشغب الذي سبق صافرة البداية، ودون كل ما حدث في تقرير مفصل، يتم إرساله إلى لجنة الانضباط.

وتحمل هذه المباراة طابعا خاصا، نظرا إلى أن مستقبل الرويسات يحتل الصدارة برصيد 48 نقطة وفي طريقه للصعود إلى القسم الأول، في المقابل يلاحقه اتحاد الحراش برصيد 43 نقطة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لأحداث الشغب التي نشبت بين الجماهير قبل المباراة، وأظهرت الاعتداء على لاعبي ومسؤولي اتحاد الحراش.

وذكر موقع "المرمى سبورت" الجزائري، أن مصطفى زمارة مدرب اتحاد الحراش، تعرض للهجوم من الجماهيرة بمادة الأسيد في عينيه، وظهر بعدها في صورة وهو يضع ضمادة عليها.

وأصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا رسميا عن أحداث المباراة، قال فيه: "هذه التصرفات غير المقبولة، التي تسيء إلى صورة كرة القدم الجزائرية، تكتسي طابعا أكثر أسفا بحدوثها عشية شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "لقد بات من الضروري التصدي بحزم لهذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد العناصر المشاغبة التي دأبت على إثارة الفوضى، لما تلحقه من ضرر بكرة القدم. وفي هذا السياق، يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن فتح تحقيق لكشف ملابسات هذه الأحداث المؤسفة وتحديد المسؤوليات".

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مادة الأسيد الدوري الجزائري اتحاد الحراش مستقبل الرويسات مصطفى مازة
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