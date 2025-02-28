عطية الله لاعب الأهلي أفضل أم بنتايك مدافع الزمالك؟.. مدرب الوداد السابق يجيب

كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب السابق لنادي الوداد المغربي، عبد الرحيم بن طالب، عن المقارنة بين يحيى عطية الله لاعب الأهلي ومحمود بنتايك لاعب الزمالك.

وقال عبد الرحيم في تصريحات عبر موقع "le sport 360" المغربي: "أنصح إدارة الزمالك بتفعيل بند شراء الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك، حيث يتمتع بموهبة كبيرة بجانب السرعة وقدرته على التطور".

وزاد: "عطية الله أفضل من محمود بنتايك، بسبب خبرته الكبيرة خاصة بعد المشاركة في كأس العالم الماضي بقطر".

وأضاف: "ويمتلك الزمالك لاعب مغربي آخر جيد، حيث يتمتع صلاح مصدق بقدرة دفاعية رائعة".

واختتم المدرب السابق للوداد: "صلاح مصدق يذكرني بمدافع المنتخب المغربي نور الدين نايبت في هدوئه وثقته وقدراته البدنية".

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