مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

0 0
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

0 0
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

عطية الله لاعب الأهلي أفضل أم بنتايك مدافع الزمالك؟.. مدرب الوداد السابق يجيب

03:11 م الجمعة 28 فبراير 2025

عبد الرحيم بن طالب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب السابق لنادي الوداد المغربي، عبد الرحيم بن طالب، عن المقارنة بين يحيى عطية الله لاعب الأهلي ومحمود بنتايك لاعب الزمالك.

وقال عبد الرحيم في تصريحات عبر موقع "le sport 360" المغربي: "أنصح إدارة الزمالك بتفعيل بند شراء الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك، حيث يتمتع بموهبة كبيرة بجانب السرعة وقدرته على التطور".

وزاد: "عطية الله أفضل من محمود بنتايك، بسبب خبرته الكبيرة خاصة بعد المشاركة في كأس العالم الماضي بقطر".

وأضاف: "ويمتلك الزمالك لاعب مغربي آخر جيد، حيث يتمتع صلاح مصدق بقدرة دفاعية رائعة".

واختتم المدرب السابق للوداد: "صلاح مصدق يذكرني بمدافع المنتخب المغربي نور الدين نايبت في هدوئه وثقته وقدراته البدنية".

اقرأ أيضًا:

لاعب منتخب مصر السابق: شغال في قهوة باخد 120 جنيه.. وكل اللعيبة اتخلوا عني

"سيعتقدون أنك كاتشب".. الحاج ضيوف يرد من جديد على جيمي كاراجر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يحيى عطية الله لأهلي لزمالك حمود بنتايك بد الرحيم بن طالب لوداد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان