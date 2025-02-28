غاب عن جائزة الأفضل.. ماذا قدم عمر مرموش مع مانشستر سيتي خلال شهر فبراير؟ (إحصائيات)

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة اللاعبين الذين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير، وغاب عنها المحترف المصري عمر مرموش.

ويتنافس الثلاثي إيرلينج هالاند وعبد القادر خوسانوف وجوسكو جفارديول، على جائزة لاعب شهر فبراير.

وبعد غياب عمر مرموش عن القائمة المرشحة لجائزة لاعب الشهر، نستعرض أرقام الوافد الجديد خلال الشهر:

أرسنال:

خسر مانشستر سيتي المباراة بنتيجة 5-1، حصل عمر مرموش على تقييم 7/10، وجاءت أرقامه كالآتي: لعب 72 دقيقة، 0 أهداف، 0 صناعة، لمس الكرة 39 مرة، التمريرات الصحيحة 19/25 (76%).

ليتون أورينت:

فاز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، حصل عمر مرموش على تقييم 6.1/10، وجاءت أرقامه كالآتي: لعب 90 دقيقة، 0 أهداف، 0 صناعة، لمس الكرة 44 مرة، التمريرات الصحيحة 10/12 (83%).

ريال مدريد:

خسر مانشستر سيتي المباراة بنتيجة 3-2، حصل عمر مرموش على تقييم 6.4/10، وجاءت أرقامه كالآتي: لعب 10 دقائق، 0 أهداف، 0 صناعة، لمس الكرة 3 مرات، التمريرات الصحيحة 3/3 (100%).

نيوكاسل يونايتد:

فاز مانشستر سيتي بنتيجة 4-0، حصل عمر مرموش على تقييم 9.6/10، وجاءت أرقامه كالآتي: لعب 76 دقيقة، 3 أهداف، 0 صناعة، لمس الكرة 40 مرة، التمريرات الصحيحة 14/16 (88%).

ريال مدريد:

خسر مانشستر سيتي المباراة بنتيجة 3-1، حصل عمر مرموش على تقييم 6.7/10، وجاءت أرقامه كالآتي: لعب 90 دقيقة، 0 أهداف، 0 صناعة، لمس الكرة 33 مرة، التمريرات الصحيحة 11/13 (85%).

ليفربول:

خسر مانشستر سيتي المباراة بنتيجة 2-0، حصل عمر مرموش على تقييم 6.9/10، وجاءت أرقامه كالآتي: لعب 77 دقيقة، 0 أهداف، 0 صناعة، لمس الكرة 52 مرة، التمريرات الصحيحة 24/27 (89%).

توتنهام:

فاز مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، حصل عمر مرموش على تقييم 6.9/10، وجاءت أرقامه كالآتي: لعب 74 دقيقة، 0 أهداف، 0 صناعة، لمس الكرة 33 مرة، التمريرات الصحيحة 13/17 (76%).