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"دربته على ركلات الجزاء".. نيمار يحكي موقفا طريفا جمعه بميسي

12:46 م الجمعة 28 فبراير 2025
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    بيكيه وميسي ونيمار
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    ميسي ونيمار
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    ميسي ونيمار من المباراة
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    ميسي ونيمار
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    ثلاثي هجوم برشلونة لويس سواريز (يمين) وليونيل ميسي ونيمار (يسار) في حصة تدريبية في 3 اذار/مارس 2017
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    ميسي ونيمار - أرشيفية
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    ميسي ونيمار وسواريز
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    نجوم برشلونة ميسي وسواريز ونيمار يحتفلون بالتسجيل في مرمى لاس بالماس في 20 شباط/فبراير 2016
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    ميسي ونيمار يسطعان ويقودان برشلونة لاكتساح خيتافي بسداسية
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    لويس سواريز ونيمار وليونيل ميسي في احدى مباريات برشلونة
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كتبت-هند عواد:

روى البرازيلي نيمار جونيور لاعب سانتوس الحالي والهلال السعودي السابق، موقفا طريفا جمعه بالأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، خلال وجودهما في باريس سان جيرمان.

وقال نيمار في لقاء مسجل: "جاء ميسي مرة لي في باريس سان جيرمان و قال لي علمني كيف تسدد ركلات الجزاء، قلت له هل انت مجنون؟ أنت ميسي يا رجل كيف، يمكنك أن تتغلب على هذا دون مساعدة أحد، فالنهاية لقد دربته عليها".

وتزامل نيمار وميسي في برشلونة وباريس سان جيرمان، إذ أن الأخير ظل في الفريق الإسباني حتى 2021، يلحق بعدها بنيمار في باريس سان جيرمان، حتى رحلا عام 2023.

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