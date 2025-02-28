"دربته على ركلات الجزاء".. نيمار يحكي موقفا طريفا جمعه بميسي

كتبت-هند عواد:

روى البرازيلي نيمار جونيور لاعب سانتوس الحالي والهلال السعودي السابق، موقفا طريفا جمعه بالأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، خلال وجودهما في باريس سان جيرمان.

وقال نيمار في لقاء مسجل: "جاء ميسي مرة لي في باريس سان جيرمان و قال لي علمني كيف تسدد ركلات الجزاء، قلت له هل انت مجنون؟ أنت ميسي يا رجل كيف، يمكنك أن تتغلب على هذا دون مساعدة أحد، فالنهاية لقد دربته عليها".

وتزامل نيمار وميسي في برشلونة وباريس سان جيرمان، إذ أن الأخير ظل في الفريق الإسباني حتى 2021، يلحق بعدها بنيمار في باريس سان جيرمان، حتى رحلا عام 2023.