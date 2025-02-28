رونالدو بينهم.. أكثر 10 لاعبين كرة قدم جاذبية في العالم

كتب - محمد القرش:

تصدر لاعب نادي تشيلسي ومنتخب إنجلترا، كول بالمر، تصويت أكثر اللاعبين جاذبية في العالم الذي أقيم في بريطانيا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإنه تم اختيار بالمر كأكثر لاعب كرة قدم جاذبية بعد استطلاع رأي شمل 2500 بالغ بريطاني، تم فيه تصنيف اللاعبين الأكثر جاذبية بناءً على ملامح الوجه واللياقة البدنية والكاريزما والأسلوب الشخصي.

وحصل نجم تشيلسي على 19% من الأصوات، متفوقا بفارق ضئيل على نجم إنجلترا وريال مدريد جود بيلينجهام الذي حصل على 17% في المركز الثاني.

وجاء جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي ، في المركز الثالث بفارق ضئيل، بحصوله على 15% من الأصوات.

أكثر 10 لاعبين جاذبية في العالم

1. كول بالمر - 19 في المائة

2. جود بيلينجهام - 17 في المائة

3. جاك جريليش - 15 في المائة

4. ديكلان رايس - 12 في المائة

5. ترينت ألكسندر أرنولد - 10 في المائة

6. بوكايو ساكا - 8 في المائة

7. ماركوس راشفورد - 7 في المائة

8. كريستيانو رونالدو - 6 في المائة

9. إيرلينج هالاند - 4 في المائة

10. كيليان مبابي - 2 في المائة

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