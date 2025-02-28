"سيعتقدون أنك كاتشب".. الحاج ضيوف يرد من جديد على جيمي كاراجر

كتبت-هند عواد:

رد الحاج ضيوف أسطورة منتخب السنغال السابقة من جديد على تصريحات الإنجليزي جيمي كاراجر، بشأن المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال كاراجر منذ أيام، إن محمد صلاح غير مرشح للفوز بالكرة الذهبية، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، لأنها بطولة غير قوية مقارنة ببطولة أمم أوروبا.

وأثار هذا التصريح غضب العديد من نجوم أفريقيا، بينهم الحاج ضيوف، الذي قال في تصريحات عبر موقع " thevoiceofspots": "كأس الأمم الأفريقية هي فخر أفريقيا. اليوم، إذا قلت" كاراغر" في أفريقيا، سيعتقد الناس أنك تتحدث عن علامة تجارية من الكاتشب أو الخردل".

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وكتب الحاج ضيوف عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" في وقت سابق: "كأس أمم إفريقيا ليست مجرد بطولة قارية، بل هي واحدة من أكبر ثلاث بطولات كرة قدم في العالم، ويشاهدها أكثر من 1.4 مليار شخص، إذا تحدثنا بالأرقام، فهي لا تحتاج إلى تبرير: يتم بث البطولة في 170 دولة، ويحقق بثها الرقمي 2.2 مليار مشاهدة، مما يجعلها حدثًا عالميًا لا يقل أهمية."

وأضاف: "لقد قدمت كرة القدم الإفريقية للعالم العديد من الأساطير مثل صامويل إيتو، ديدييه دروجبا، جورج وياه، جاي جاي أوكوشا، ساديو ماني، محمد صلاح، وغيرهم من النجوم الذين تألقوا في أكبر الأندية والدوريات، أما أنت يا كاراجر، فلا يمكنك مقارنة نفسك مع هؤلاء الأسماء الكبيرة."

واختتم تصريحاته: "في إفريقيا، إذا ذكر الناس اسم جيمي كاراجر، قد يظن البعض أنه يتعلق بعلامة تجارية للكاتشب أو المستردة! إذا لم يكن لديك شيء ذا قيمة لتقوله، الأفضل أن تلتزم الصمت."