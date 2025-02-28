جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الجمعة 28 فبراير، العديد من المباريات في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم المنافسة من أبرزهم المباريات، مباراة بايرن ميونخ أمام شتوتجارت في الدوري الألماني.

كما تشهد مباريات اليوم أيضا، مواجهة بين بيراميدز والاتحاد السكندري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

غزل المحلة ضد إنبي - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

العروبة ضد النصر - 9:00 مساء - SSC Extra 1

الهلال ضد الأهلي - 9:00 مساء - SSC 1

الشباب ضد ضمك - 9:00 مساء - SSC Extra 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

فيورنتينا ضد ليتشي - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

موناكو ضد ستاد ريمس - 9:45 مساء - بي إن سبورت

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

أستون فيلا ضد كارديف سيتي - 10:00 مساء - ديما سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

بلد الوليد ضد لاس بالماس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

شتوتجارت ضد بايرن ميونخ - 9:30 مساء - بي إن سبورت 1

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