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وست هام يفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

01:02 ص الجمعة 28 فبراير 2025

خلال مباراة وست هام وليستر سيتي

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة وست هام يونايتد و ليستر سيتي التي أقيمت أمس الخميس 27 فبراير، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وحقق وست هام يونايتد الفوز على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-0 على ملعب لندن الأولمبي، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية وست هام يونايتد في اللقاء، كلا من توماس سوستشيك في الدقيقة 21 ، يانيك فيسترجارد عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 43.

وبهذا الفوز رفع وست هام نقاطه إلى 33 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 17 ليبقى في المركز قبل الأخير.

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مباراة وست هام يونايتد و ليستر سيتي الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد
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