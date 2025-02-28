بلاغ ضد مانشستر سيتي ومطالبة بمعاقبته.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

فتح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، جبهة جديدة في معركته الطويلة مع مانشستر سيتي، بعدما أعلن عن تقديم شكوى رسمية ضد النادي الإنجليزي أمام المفوضية الأوروبية، متهماً إياه بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بملكية الأندية من قبل الدول.

وأوضح تيباس، خلال تصريحات نقلتها BBC و SKY news، أن هذه الشكوى تم تقديمها في عام 2023، وتستند إلى اتهام مانشستر سيتي بخرق اللوائح المرتبطة بالتعامل مع الشركات المملوكة لدول، وأكد أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل تحقيقاً رسمياً في هذا الملف.

وأشار تيباس، المعروف بانتقاداته الحادة والمتكررة للنادي الإنجليزي، إلى أن مانشستر سيتي يعتمد على "هيكل مالي معقد وغير شفاف"، يهدف إلى التحايل على القواعد المالية المعمول بها، من خلال شبكة من الشركات في الإمارات، تعمل خارج الإطار الرسمي لمجموعة سيتي لكرة القدم.

ورغم خطورة الاتهامات، لم يصدر مانشستر سيتي أي بيان رسمي حتى الآن للرد على تصريحات تيباس، ومع ذلك، يؤكد رئيس رابطة الليجا أن النادي السماوي حصل على "امتيازات مالية غير قانونية"، مكّنته من تعزيز قوته التنافسية في الدوري الإنجليزي وكذلك على المستوى الأوروبي في دوري أبطال أوروبا.

وفي تطور موازٍ، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن مصادر مقربة من مانشستر سيتي أن النادي على دراية كاملة بتصريحات تيباس، لكنه يرفضها تماماً، ويصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وذكرت تلك المصادر أن تيباس لديه "تاريخ طويل" في استهداف مانشستر سيتي والتهجم عليه إعلامياً.

الجدير بالذكر أن تيباس سبق أن تقدم بشكوى مشابهة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عام 2022، استهدفت مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان معاً، بدعوى حصول الناديين على تمويل خارجي يخالف القوانين، واصفاً إياهما بأنهما "أندية تنتمي لدول".