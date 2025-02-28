"تعادل الزمالك وزد".. نتائج مباريات أمس الخميس 27 فبراير

كتب - محمد الميموني:

أقيمت أمس العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة ثلاثة مباريات في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وشهدت مباريات الدوري المصري أمس، تعادل نادي الزمالك أمام زد أمس، بنتيجة هدف لكل فريق.

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

الزمالك ضد زد ( 1 - 1)

المصري البورسعيدي يفوز على سموحة ( 3 - 0)

طلائع الجيش ضد البنك الاهلى ( 2 - 2)

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

وست هام يفوز على ليستر سيتي ( 2 - 0)

نتائج مباريات الدوري القطري أمس

الريان يفوز على العربي ( 2 - 1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس

بولونيا يفوز على ميلان ( 2 - 1 )