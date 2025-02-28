هدف تريزيجيه مع الريان فى مرمى العربي بالدوري القطري (فيديو)

كتب - محمد الميموني:

حقق فريق الريان القطري الفوز على حساب نظيره العربي أمس الخميس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري القطري.

ونجح النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، في تسجيل الهدف الأول للريان في مرمى العربي، في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة.

ورفع الريان رصيده إلى النقطة رقم 24 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري، فيما توقف رصيد العربي عند النقطة رقم 19 في المركز التاسع بجدول الترتيب.