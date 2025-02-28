نجم برشلونة يمكن أن يزاحم محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية

كتبت-هند عواد:

يواصل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، التألق مع الريدز في جميع المسابقات، وتحطيم الأرقام القياسية، منفردا بمسافة عن أقرب منافسيه، وعلى الفور بدأ الحديث عن احتمالية فوزه بالكرة الذهبية.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، ويواصل الفريق تقدمه في دوري أبطال أوروبا، ويضرب موعدا مع باريس سان جيرمان في دور الـ16.

محمد صلاح صاحب الـ32 عاما، سجل 30 هدفا وصنع 22 آخرين في مختلف البطولات، وذلك حتى نهاية الشهر الحالي فبراير، وقبل مراحل الإقصاء في دوري أبطال أوروبا، وفي حالة فوز صلاح بالدوري ودوري أبطال أوروبا، يقترب أكثر من الحلم الأكبر، الكرة الذهبية.

رافينيا يزاحم محمد صلاح على الكرة الذهبية

يمكن اعتبار أن نجم برشلونة رافينيا، الأقرب لمنافسة صلاح على الكرة الذهبية، مع ما يقدمه رفقة الفريق الإسباني تحت قيادة فليك، وسجل اللاعب 24 هدفا وصنع 18 في 28 مباراة حتى الآن.

ولا تعد الأرقام الدليل الوحيد على مستوى اللاعب، إذ أن البرازيلي أصبح أفضل لاعبي برشلونة خلال الموسم الحالي، وقاد فريقه لتصدر الدوري الإسباني واحتلال المركز الثاني في مرحلة "الدوري" من دوري أبطال أوروبا، خلف ليفربول.

وقاد رافينيا برشلونة للفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 4/1، بتسجيله ثلاثية تاريخية "هاتريك"، وسجل ثنائية في ريمونتادا خيالية ضد بنفيكا على ملعبه.

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