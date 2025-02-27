بعد انضمامه لمانشستر سيتي.. من هو كلاوديو إتشيفيري موهبة الأرجنتين

كنب- محمد عبدالهادي:

في خطوة جديدة تعكس استراتيجية مانشستر سيتي في اصطياد المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، أعلن بطل إنجلترا عن انضمام الأرجنتيني الواعد كلاوديو إتشيفيري إلى صفوفه، ليصبح أحد أبرز الصفقات المستقبلية للنادي.

اللاعب الشاب الذي لفت الأنظار بمهاراته وأهدافه الحاسمة حتي لقبته الجماهير بميسي، يبدأ الآن رحلة جديدة في أوروبا، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، ليكتب فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية الواعدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن موهبة مانشستر سيتي الجديدة:

من هو كلاوديو إتشيفيري صفقة مانشستر سيتي؟

صاحب الـ19 عاما يشغل مركز لاعب الوسط الهجومي، وقع مع مانشستر سيتي في يناير 2024، لكنه بقي مع فريقه السابق ريفر بليت على سبيل الإعارة حتى مطلع الشهر الجاري.

تألق في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا، حيث قاد الأرجنتين لتحقيق وصافة البطولة، مسجلًا 6 أهداف في 9 مباريات، ليُنهي المنافسات في المركز الثاني بقائمة الهدافين، وكان أبرزها ثنائيته في شباك كل من البرازيل وأوروغواي.

أرقام وإنجازات إتشيفيري

ما قدمه إتشيفيري في البطولة القارية ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة نجاحاته مع منتخبات الشباب الأرجنتيني، حيث سبق له أن ارتدى شارة قيادة منتخب التانجو في كأس العالم تحت 17 سنة عام 2023، وترك بصمة قوية بتسجيله 5 أهداف، من بينها "هاتريك" في مرمى البرازيل.

ورغم صغر سنه، يملك إتشيفيري خبرة جيدة مع الفريق الأول لنادي ريفر بليت، حيث شارك في 48 مباراة رسمية، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 8 أخرى.

الظهور الأول لإتشيفيري مع ريفر بليت الأرجنتيني

أول فرصة لإتشيفيري مع فريق ريفر الأول جاءت على يد المدرب السابق مارتن ديميكيليس في يونيو 2023، ومنذ تلك اللحظة، خاض اللاعب 10 مباريات في كأس ليبرتادوريس، و24 لقاءً في الدوري الأرجنتيني الممتاز.

تفاصيل عقده مع السيتي

إتشيفيري وقع عقدًا مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2028، حيث سيرتدي القميص رقم 30، ليصبح زميلًا للنجم المصري عمر مرموش الذي انضم مؤخرًا أيضًا للفريق السماوي.

أول تعليق بعد الانضمام

وفي أول تصريحاته بعد توقيع العقد، عبّر إتشيفيري عن سعادته الغامرة، قائلًا للموقع الرسمي للنادي: "شعور لا يوصف أن أصبح رسميًا لاعبًا في مانشستر سيتي. كرة القدم كانت دائمًا شغفي، وحلمي منذ الطفولة كان اللعب لأحد أفضل الفرق في أوروبا، واليوم أشعر أنني اقتربت كثيرًا من تحقيق هذا الحلم".

وأضاف: "السيتي ليس فقط فريقًا يفوز بالألقاب، بل يقدم كرة قدم ساحرة تثير الإعجاب حول العالم. إنهم مثال يحتذى به لكل من يعشق اللعبة".

واختتم بقوله: "التواجد هنا وسط هذه المنظومة المميزة، واللعب تحت قيادة جوارديولا، هو فرصة رائعة لتطوير مستواي، وأنا متحمس بشدة لما ينتظرني".