دي بروين والطبيب الساحر.. قضية تثير الجدل في بلجيكا.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تحرك البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قانونيًا لوضع حد لمضايقات مستمرة من شخص "مشبوه" في بلاده، بعد سلسلة مواقف غريبة تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

دي بروين، صاحب الـ33 عامًا، عانى من إصابات متكررة أجبرته على الغياب عن 10 مباريات هذا الموسم، كما ابتعد الموسم الماضي عن الملاعب في نحو 40 مباراة بسبب نفس المشكلة الصحية.

وبالتزامن مع تلك الإصابات، تعرض اللاعب لمحاولات تواصل غريبة من شخص مجهول، زعم أنه قادر على علاجه وإنهاء معاناته بطرق غير تقليدية.

قصة الطبيب المزيف مع دي بروين

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دي بروين تقدم بشكوى قانونية ضد رجل يبلغ من العمر 78 عامًا، ينحدر من مدينة أنتويرب البلجيكية أنتويرب، بسبب تكرار مضايقاته.

الرجل، الذي يدعي أنه طبيب ومعالج روحاني، اقتحم حياة دي بروين مرارًا، ووصل الأمر إلى زيارته في منزله عدة مرات، مدعيًا قدرته على علاجه باستخدام "قوى غامضة".

الأمر لم يتوقف عند الزيارات، بل تلقى دي بروين أيضًا كميات كبيرة من المنشورات والكتيبات التي تحمل مزاعم علاجية غريبة، وُضعت في منزله ببلجيكا.

مضايقات أخرى من نفس الطبيب

شبكة "RMC Sport" الفرنسية أوضحت أن نفس الشخص تورط في مضايقة سيدة بلجيكية تبلغ من العمر 40 عامًا، تعاني من مرض التهاب النسيج الضام، مدعيًا امتلاكه علاجًا سحريًا لحالتها.

نتيجة لذلك، قرر دي بروين والسيدة توحيد جهودهما والانضمام معًا كأطراف مدنية في القضية المرفوعة ضد هذا الشخص.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها دي بروين تهديدات غريبة، حيث سبق وتعرض منزله الفخم، الذي يمتد على مساحة 70 فدانًا في بولدربيرغ، للسرقة قبل نحو عامين، ما جعله أكثر حذرًا في التعامل مع الغرباء.