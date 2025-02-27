"كان عملاً شاقًا".. مسؤول سابق بنادي ليفربول يكشف كواليس تجديد عقد محمد صلاح الأخير

كتبت-هند عواد:

تحدث إيان جراهام مدير الأبحاث السابق بنادي ليفربول الإنجليزي، عن مصير المحترف المصري محمد صلاح مع الريدز، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأثار محمد صلاح الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول، وقال في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس" التلفزيونية: "أريد من الجماهير أن تتذكر أنني قدمت كل شيء ما لديّ لهم وللمدينة، ولم أكن كسولاً بل قدمت كل شيء واستمتعت بلعب كرة القدم، وأعتقد أن هذه هيّ طبيعة المدينة يمنحونك الحب وتشعر بالارتباط معهم لأنك تبذل جهدك".

وكان إيان جراهام أحد الأشخاص الذين ساهموا في تمديد عقد محمد صلاح المرة الماضية، حتى يونيو المقبل.

وقال إيان جراهام في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد ساعدت في العمل على تمديد العقد الأخير الذي يسمح له بالاستمرار حتى هذا الصيف، وفي ذلك الوقت، فكرت في الأمر، مع لاعبين في هذا العمر، وسأوصي بعدم تمديد عقده. لكن قوة البيانات تجبرك على اتخاذ وجهة نظر موضوعية، وفي بعض الأحيان يمكنك أن تفاجئ نفسك".

وأضاف: "عندما يتراجع مستوى اللاعبين مثل صلاح، فإن ذلك يعود في الغالب إلى انخفاض عدد دقائق اللعب وليس إلى انخفاض الجودة، الأمر يتعلق باللياقة البدنية وليس بتراجع المهارات، في صيف 2022، فوجئت بأن البيانات أظهرت أنه يتعين علينا التفكير في منح صلاح عقدًا جديدًا. لقد كان ذلك عملاً شاقًا وأنا سعيد لأنني لست مسؤولاً عن هذا العمل اليوم".

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