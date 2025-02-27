مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
16:00

المصري

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
19:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

ليستر سيتي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

ماذا قدم محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد؟

10:38 ص الخميس 27 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

فاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووسع ليفربول الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، في صراع المنافسة على اللقب، إذ أنه وصل إلى النقطة رقم 67 بفارق 13 نقطة عن أرسنال.

وواصل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تألقه في الدوري الإنجليزي، وجاءت أرقامه في المباراة كالآتي:

90 دقائق لعب

0 أهداف

1 صناعة هدف

لمس الكرة 61 مرة

التمريرات الصحيحة 28/32 (88%)

الكرات الطويلة 1/1

خلق فرص محققة 2

التسديد على المرمى 1

التسديد خارج المرمى 1

الفوز بالاتحامات الأرضية 4/15

الفوز بالاتحامات الأرضية 2/2

1 خطأ

اقرأ أيضًا:

"يعادل هنري".. محمد صلاح يقترب من تحقيق رقما قياسيا في البريميرليج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح محمد صلاح ضد نيوكاسل ليفربول ونيوكاسل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول أيام رمضان 2025.. السبت أم الأحد بداية الصيام؟
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)