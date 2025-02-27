ماذا قدم محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد؟

كتبت-هند عواد:

فاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووسع ليفربول الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، في صراع المنافسة على اللقب، إذ أنه وصل إلى النقطة رقم 67 بفارق 13 نقطة عن أرسنال.

وواصل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تألقه في الدوري الإنجليزي، وجاءت أرقامه في المباراة كالآتي:

90 دقائق لعب

0 أهداف

1 صناعة هدف

لمس الكرة 61 مرة

التمريرات الصحيحة 28/32 (88%)

الكرات الطويلة 1/1

خلق فرص محققة 2

التسديد على المرمى 1

التسديد خارج المرمى 1

الفوز بالاتحامات الأرضية 4/15

الفوز بالاتحامات الأرضية 2/2

1 خطأ

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