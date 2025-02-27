كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الأربعاء العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة العديد من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بجانب إقامة عدد من المباريات في الدوري المصري.

وشهدت مباريات الدوري المصري أمس، لقاء يجمع بين فريقي الأهلي وحرس الحدود وانتهى لصالح المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست ضد أرسنال (0-0)

توتنهام ضد مانشستر سيتي (0-1)

مانشستر يونايتد ضد إبسويتش تاون (3-2)

برينتفورد ضد إيفرتون (1-1)

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد (2-0)

نتائج مباريات الدوري المصري

حرس الحدود ضد الأهلي (0-1)

مودرن سبورت ضد الجونة (2-3)

الإسماعيلي ضد فاركو (0-2)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الاتفاق ضد التعاون (1-0)

الرياض ضد الفيحاء (0-0)

الخليج ضد الاتحاد (1-1)

نتائج مباريات كأس فرنسا

بريست ضد دنكارك (2-3)

بريوتشين ضد باريس سان جيرمان (0-7)

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد (0-1)

نتائج مباريات كأس إيطاليا

يوفنتوس ضد إمبولي (1-1) فوز إمبولي بركلات الترجيح

نتائج مباريات كأس ألمانيا

لايبزيج ضد فولفسبورج (1-0)