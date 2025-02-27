هالاند يحقق رقمًا تاريخيًا بعد هدفه أمام توتنهام

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه رفقة فريق ليفربول خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، بشكل خاص في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما ساهم في فوز الريدز أمس على حساب نيوكاسل بثنائية نظيفة.

ونجح صلاح في صناعة هدف فريقه الثاني في مرمى نيوكاسل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"،

وبصناعة صلاح للهدف الثاني للريدز أمس في مرمى نيوكاسل، تمكن من الوصول إلى التمريرة الحاسمة رقم 17، خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي، ليصل إلى 42 مساهمة تهديفية بشكل عام في الموسم الحالي بالبريميرليج.

أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في البريميرليج

ويتبقى لصلاح 5 مساهمات تهديفية فقط، يصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ البريميرليج في موسم واحد، معادلا كلا من "آلان شيرر، أندي كول" برصيد 47 مساهمة لكلا منهما.

وقائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية جاءت كالتالي

1- آلان شيرر، 47 مساهمة

2- أندي كول، 47 مساهمة

3- تيري هنري، 44 مساهمة

4- هالاند، 44 مساهمة

5- سواريز، 43 مساهمة

6- محمد صلاح، 42 مساهمة

ويحتل النجم المصري، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 25 هدفا، بفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند صاحب الـ 20 هدفا.

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