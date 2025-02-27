مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
16:00

المصري

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
19:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

ليستر سيتي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"ليعادل آلان شيرر".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

05:38 ص الخميس 27 فبراير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    قميص محمد صلاح في غرف ملابس ليفربول
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (5)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح ضد جفارديول
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وفريق مسلسل كامل العدد ++
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    كتاب الملك محمد صلاح 1_7
  • عرض 15 صورة
    هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه رفقة فريق ليفربول خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، بشكل خاص في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما ساهم في فوز الريدز أمس على حساب نيوكاسل بثنائية نظيفة.

ونجح صلاح في صناعة هدف فريقه الثاني في مرمى نيوكاسل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"،

وبصناعة صلاح للهدف الثاني للريدز أمس في مرمى نيوكاسل، تمكن من الوصول إلى التمريرة الحاسمة رقم 17، خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي، ليصل إلى 42 مساهمة تهديفية بشكل عام في الموسم الحالي بالبريميرليج.

أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في البريميرليج

ويتبقى لصلاح 5 مساهمات تهديفية فقط، يصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ البريميرليج في موسم واحد، معادلا كلا من "آلان شيرر، أندي كول" برصيد 47 مساهمة لكلا منهما.

وقائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية جاءت كالتالي

1- آلان شيرر، 47 مساهمة

2- أندي كول، 47 مساهمة

3- تيري هنري، 44 مساهمة

4- هالاند، 44 مساهمة

5- سواريز، 43 مساهمة

6- محمد صلاح، 42 مساهمة

ويحتل النجم المصري، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 25 هدفا، بفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند صاحب الـ 20 هدفا.

اقرأ أيضًا:

"رباعي الأهلي وثنائي الزمالك".. نجوم الرياضة المصرية مع رامز جلال في رمضان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ونيوكاسل الدوري الإنجليزي البريميرليج تييري هنري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول أيام رمضان 2025.. السبت أم الأحد بداية الصيام؟
مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)