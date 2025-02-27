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بعد تخطي نيوكاسل.. كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري؟

04:45 ص الخميس 27 فبراير 2025
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    لاعبي ليفربول
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كتب- محمد عبدالهادي:

أصبح فريق ليفربول على بعد خطوات في رحلته للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه الثمين على نيوكاسل يونايتد وتعادل أرسنال مع نوتنجهام فورست في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

رفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوزه على نيوكاسل، متفوقًا بفارق 13 نقطة على أرسنال صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أقل.

ويتبقى للريدز 10 مباريات فقط على نهاية الموسم، حيث يحتاج الفريق بقيادة المدرب أرني سلوت إلى جمع 21 نقطة إضافية، أي 7 انتصارات، للوصول إلى 88 نقطة وضمان الفوز باللقب بغض النظر عن نتائج أرسنال.

وتبدو الطريق نحو اللقب ممهدة لمحمد صلاح ورفاقه، بالنظر إلى تقارب المباريات المقبلة.

في الجولات الخمس التالية، يواجه ليفربول 4 فرق من أسفل الترتيب، وهي ساوثهامبتون (المتذيل)، إيفرتون (المركز الخامس عشر)، وست هام (المركز السادس عشر)، وليستر سيتي (قبل الأخير)، مع استثناء وحيد وهو مباراة فولهام التاسع.

إذا تمكن الريدز من تحقيق الفوز في هذه المباريات، سيكونون على بعد خطوات من التتويج قبل أن يخوضوا المباريات الحاسمة ضد توتنهام، تشيلسي، وأرسنال في الجولات الأخيرة.

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