جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول والسيتي

كتب- محمد عبدالهادي:

أقيمت أمس الأربعاء، العديد من المباريات الهامة والقوية بالجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت اشتعال المنافسة على لقب الدوري.

وفاز ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ليواصل ابتعاده بالصدارة، كما فاز مانشستر سيتي على توتنهام بهدف نظيف.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي

1 ـ ليفربول 67 نقطة

2 ـ أرسنال 54 نقطة

3 ـ نوتنجهام فورست 48 نقطة

4 ـ مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة.

6ـ نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

7 ـ بورنموث 43 نقطة

8 ـ برايتون 43 نقطة

9 ـ فولهام 42 نقطة

10 ـ استون فيلا 42 نقطة

11 ـ برينتفورد 38 نقطة

12 ـ كريستال بالاس 36 نقطة

13 ـ توتنهام 33 نقطة

14 ـ مانشستر يونايتد 33 نقطة

15 ـ ايفرتون 32 نقطة

16 ـ وست هام 30 نقطة

17 ـ وولفرهامبتون 22 نقطة

18 ـ ايبسوياش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة.

20 ـ ساوثهامبتون 9 نقاط.