مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
16:00

المصري

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
19:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

ليستر سيتي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول والسيتي

04:02 ص الخميس 27 فبراير 2025

ليفربول ضد مانشستر سيتي (3)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أقيمت أمس الأربعاء، العديد من المباريات الهامة والقوية بالجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت اشتعال المنافسة على لقب الدوري.

وفاز ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ليواصل ابتعاده بالصدارة، كما فاز مانشستر سيتي على توتنهام بهدف نظيف.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي

1 ـ ليفربول 67 نقطة

2 ـ أرسنال 54 نقطة

3 ـ نوتنجهام فورست 48 نقطة

4 ـ مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة.

6ـ نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

7 ـ بورنموث 43 نقطة

8 ـ برايتون 43 نقطة

9 ـ فولهام 42 نقطة

10 ـ استون فيلا 42 نقطة

11 ـ برينتفورد 38 نقطة

12 ـ كريستال بالاس 36 نقطة

13 ـ توتنهام 33 نقطة

14 ـ مانشستر يونايتد 33 نقطة

15 ـ ايفرتون 32 نقطة

16 ـ وست هام 30 نقطة

17 ـ وولفرهامبتون 22 نقطة

18 ـ ايبسوياش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة.

20 ـ ساوثهامبتون 9 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي البريميرليج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول أيام رمضان 2025.. السبت أم الأحد بداية الصيام؟
مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)