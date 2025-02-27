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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

02:42 ص الخميس 27 فبراير 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الخميس الموافق 27 فبراير، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما تشهد مباريات اليوم الخميس 27 فبراير الجاري، إقامة ثلاثة مباريات في إطار منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

سموحة ضد المصري - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الزمالك ضد زد - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد ليستر سيتي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا ضد اي سي ميلان - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

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