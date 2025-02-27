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ريال مدريد يفوز على ريال سوسييداد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

01:18 ص الخميس 27 فبراير 2025

ريال مدريد ومان سيتي (2)

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كتب - محمد عبد السلام:

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال سوسيداد، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأحرز هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة وهدف الفوز، اللاعب إندريك فيليبي في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وتقام مباراة العودة بين ريال مدريد وريال سوسيداد، يوم 1 إبريل 2025، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويذكر أن التعادل الإيجابي، بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق، كان قد حسم نتيجة مباراة الذهاب من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي جمعت بين فريقي برشلونة واتليتكو مدريد يوم الثلاثاء الماضي.

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