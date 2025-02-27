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ستوري نجوم كرة القدم.. جوارديولا وهالاند.. احتفال بن شرقي.. الحضري وعائلته

02:00 ص الخميس 27 فبراير 2025
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    ستوري دونجا
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    ستوري مارسيلو_
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    ستوري ميسي
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    ستوري عصام الحضري
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    ستوري اشرف بن شرقي
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    ستوري فينسيوس
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    ستوري فينسييوس
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    ستوري عصام الحضري
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كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صورة له خلال فوز فريقه انتر ميامي الأمريكي على سبورتنج كانساس.

وشارك فينيسيوس جونيور صورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام خلال فوزه على ريال سوسيداد.

ونشر عصام الحضري نجم منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه على انستجرام صورة له رفقة عائلته وكتب عليها "السند ربنا ميحرمنيش منكم".

كما نشر المدرب الاسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي صورة على رفقة هالاند، عقب الفوز على توتنهام بالدوري الإنجليزي.

ونشر أشرف بن شرقي نجم النادي الأهلي، صورة على موقع انستجرام خلال احتفاله بقيادة الفريق للفوز على حرس الحدود بالدوري.

وشارك نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، متابعيه على انستجرام بصورة له رفقة عائلته وكتب "يوم العائلة".

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