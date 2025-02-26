مدرب انجلترا السابق.. محمد صلاح لن يتوج بالكرة الذهبية لهذا السبب

هالاند يحقق رقمًا تاريخيًا بعد هدفه أمام توتنهام

كتب- محمد عبدالهادي:

يرى المدرب سام ألاردايس، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، أن فرص محمد صلاح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام قد تتأثر بتفضيل مجلة "فرانس فوتبول" لريال مدريد، خاصة بعد الجدل الذي أثارته جوائز "البالون دور" الأخيرة.

ويشير المدرب البالغ من العمر 70 عامًا إلى أن هذه السياسة قد تؤثر سلبًا على فرص النجم المصري محمد صلاح في الفوز بالجائزة، رغم الأداء المميز الذي يقدمه مع ليفربول هذا الموسم.

وكان جمهور ريال مدريد قد اتفق مع إدارة النادي على مقاطعة حفل الكرة الذهبية لعام 2024، بعد أن تم منح الإسباني رودري جائزة "البالون دور" كأفضل لاعب في العالم، متفوقًا على نجم الفريق فينيسيوس جونيور.

ورغم فوز فينيسيوس بجائزة "The Best" المقدمة من فيفا كأفضل لاعب، فإن غضب اللاعب البرازيلي وجماهيره من القائمين على الجائزة لم يهدأ بعد.

وفي حديثه عبر بودكاست "No Tippy Tappy Football"، أبدى ألاردايس تفاؤله بأن فينيسيوس جونيور هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية، قائلاً: "لا أعتقد أن هناك فرصة لصلاح.

فينيسيوس هو من سيحصل على الجائزة بفضل ما حققه ريال مدريد في العام الماضي".

وأضاف: "إذا لم يفز أحد لاعبي ريال مدريد، فلن تكون الجائزة ذات مصداقية، لذا من المؤكد أن أحدهم سيفوز بها، يمكنني أن أراهن على ذلك".