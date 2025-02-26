هالاند يحقق رقمًا تاريخيًا بعد هدفه أمام توتنهام

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، من تسجيل رقم قياسي جديد بعد هدفه في شباك توتنهام، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وسجل هالاند هدفًا في الدقيقة 12 خلال مباراة فريقه ضد توتنهام التي تجمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لشبكة الاحصائيات "أوبتا"، أصبح هالاند بهذا الهدف ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفًا أو أكثر في مواسمه الثلاثة الأولى.

وكان أول من حقق هذا الإنجاز هو الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد، الذي سجل 20 هدفًا على الأقل في مواسم 2001-2002، 2002-2003، و2003-2004.

ويحتل هالاند حاليًا المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الذي يتصدر القائمة برصيد 25 هدفًا.

يُذكر أن هالاند قد تصدر ترتيب الهدافين في الموسم الماضي برصيد 27 هدفًا، متفوقًا على صلاح، بينما في الموسم الذي قبله حصل على لقب الهداف أيضًا بتسجيله 36 هدفًا.