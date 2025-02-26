ليفربول يواصل تربعه على قمة الدوري الإنجليزي بثنائية في مرمى نيوكاسل

هالاند يقود مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

هالاند يحقق رقمًا تاريخيًا بعد هدفه أمام توتنهام

متابعة - يوسف محمد:

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق الفوز، على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 27 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والربقع مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 27 ببطولة الدوري الإنجليزي "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 67 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزين فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة رقم 44 في المركز السادس بجدول الترتيب.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط:ريان خرافينبيرخ - ماك اليستر - سوبو سلاي .

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - دياز.

أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 11: سوبسلاي يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى نيوكاسل.

الدقيقة 20: سيطرة من فريق ليفربول على الكرة في وسط الملعب.

الدقيقة 30: تسديدة من ويلسون لاعب نيوكاسل ولكنهخا تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 39: تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة جزاء نيوكاسل ولكنها مرت أعلى العارضة.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 63: ماك أليستر يحرز الهدف الثاني لليفربول في مرمى نيوكاسل.

الدقيقة 73: تسديدة قوية من لويس دياز لاعب ليفربول، من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 82: تمريرات قصيرة بين لاعبي فريق ليفربول في منتصف الملعب.

الدقيقة 88: تسديدة من محمد صلاح لاعب ليفربول من داخل منطقة جزاء نيوكاسل يونايتد ولكن حارس المرمى يتصدى لها.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.