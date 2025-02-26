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لحظة بلحظة.. ليفربول ضد نيوكاسل 1-0

10:17 م الأربعاء 26 فبراير 2025
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    صلاح وفان دايك
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    لاعبي ليفربول
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    لاعبي ليفربول
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    نيوكاسل
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    قميص محمد صلاح في غرف ملابس ليفربول
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    محمد صلاح
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نيوكاسشيل يونايتد اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والربقع مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 27 ببطولة الدوري الإنجليزي "دوري نايل".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط:ريان خرافينبيرخ - ماك اليستر - سوبو سلاي .

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - دياز.

أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 11: سوبسلاي يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى نيوكاسل.

الدقيقة 20: سيطرة من فريق ليفربول على الكرة في وسط الملعب.

الدقيقة 30: تسديدة من ويلسون لاعب نيوكاسل ولكنهخا تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 39: تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة جزاء نيوكاسل ولكنها مرت أعلى العارضة.

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