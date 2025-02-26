تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة ال 27 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط:ريان خرافينبيرخ - ماك اليستر - سوبو سلاي .

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - دياز.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، هو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل في المركز السادس برصيد 44 نقطة.